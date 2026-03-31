’24年12月に元フジテレビの女性アナウンサー・Aさんとのトラブルが報じられ、昨年1月に芸能界を電撃引退した元SMAP・中居正広氏（53）。フジと親会社が設置した第三者委員会が昨年3月31日に調査報告書を発表してから、ちょうど1年が経過した。「同委員会は調査報告書のなかで、中居氏がAさんに働いた行為を“フジの業務の延長線上における性暴力”と認定しました。トラブル発生前にAさんを自宅に招いた中居氏の“手口”も明らかに