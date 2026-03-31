いわゆる「年収の壁」の178万円への引き上げなどを含む、新年度の税制改正関連法が先ほど参議院本会議で成立しました。国会ではきょう（31日）午後、参議院の本会議で新年度の税制改正関連法が与党や国民民主党など一部野党の賛成多数で可決、成立しました。改正では、働き控えを招くとされている「年収の壁」が、現行の160万円から178万円まで引き上げられることになります。このほか、住宅ローン減税の適用期限を延長することや