イラン情勢が泥沼化し、トランプ米大統領がいつ、どのように戦争を終わらせるのか誰にも分からない状況だ。湾岸諸国やホルムズ海峡を通過する原油に依存する国は不安を抱えている。そんな中、ＵＦＯ開示への動きばかりが進んでいるようだ。イスラエル紙エルサレム・ポストは先月３１日、複数の情報筋の話として、アラブ首長国連邦のムハンマド・ビン・ザイード大統領とサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子が、イ