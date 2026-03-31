東京・渋谷区の公式Xアカウント（@city_shibuya）が2026年3月31日、不燃ごみ収集作業中の清掃車で火災が発生したと報告し、大量のゴミが荷箱から路上に散乱している様子を紹介した。この投稿がSNS上で注目を集めている。「怖いね...作業員さんは無事だといいが」渋谷区の公式サイトや3月31日の投稿によれば、清掃車の火災は20日に発生。荷箱内のライター・カセットボンベが発火し、他のごみに燃え移り、東京消防庁に出動要請する事