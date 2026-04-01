◇2026年W杯大陸間プレーオフA組決勝コンゴ 1―0 ジャマイカ（2026年3月31日メキシコ・グアダラハラ）コンゴ（アフリカ）がW杯出場を決めた。大陸間プレーオフ（PO）のA組決勝で延長の末に1―0でジャマイカ（北中米カリブ海）に勝利。ザイールとして初出場した1974年・西ドイツ大会以来、13大会ぶり2度目の出場を決めた。優位に試合を進めながら得点できず、0―0のまま延長戦に突入。延長前半10分の左CKでDFトゥアンゼベ