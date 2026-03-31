3月31日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、6年目に突入したことによる“リニューアル”について話題にあがった。【写真】相席スタート山添から“卒業候補”と名指しされた芸人冒頭のトークで、水田信二が「なんか『ラヴィット！』が、どう変わるんだろうって、ちょっと不安だったんですけども、大木さん見て安心しました」とにっこり。当のビビる大木は「うわさになっていたから（笑）。火曜日（の交代