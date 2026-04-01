芸能界でタレントの退所が相次いでいる。３月３１日に退所を発表したのは俳優の速水もこみち（４１）と女優の貫地谷しほり（４０）。それぞれ自身のインスタグラムで、もこみちは「１０代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました」と感謝した。貫地谷も「中