イラクでアメリカ人の女性ジャーナリストが誘拐されました。事件に関与した疑いで親イラン武装組織と関係のある人物が拘束され、捜査が続いています。誘拐されたのは中東問題を専門とするアメリカ人の女性ジャーナリスト、シェリー・キルトンさんで、アメリカメディアなどによりますと31日にバグダッドで誘拐されました。イラクの治安部隊が犯行グループを追跡し容疑者の1人が逮捕されましたが、他のメンバーは逃走中です。容疑者