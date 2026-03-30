共産党の田村委員長は３０日の記者会見で、２９日投開票の東京都清瀬市長選で共産党籍のある原田博美氏が初当選したことについて、「この流れを各地に広げていきたい」と述べた。党によると、共産党籍のある現職の首長は全国で４人目となる。田村氏は「戦争反対も大きく訴えての勝利だ。その声が若い人たちの中にも大きく広がっている」と強調した。市長選では、共産、社民両党が推薦した無所属の原田氏が、自民、公明両党推薦