タレントの上沼恵美子が３０日、「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午・ＡＢＣラジオ）に出演し、日本テレビで司会を務めていた番組でのエピソードを語った。上沼は、１９７６年から７９年３月まで日本テレビ系列局で放送されていた日本テレビ製作の恋愛バラエティー番組・歌謡番組「ヒット’７６ショッキング！ドッキング！」に姉の海原万里と共に２年間、司会を務めていた。山口百恵さんが出演した際のエピソードを披露