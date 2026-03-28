岡元あつこインタビューテレビ朝日系の深夜番組「トゥナイト2」でリポーターとして活躍した岡元あつこ（52）。1980年代から90年代にかけて深夜テレビとグラビアが日本の風俗文化を牽引していた時代、その最前線にいた。現在は演技派俳優として舞台を中心に活躍するが、当時の記憶は、今も色褪せない。（全3回の第2回）【福嶋剛/ライター】＊＊＊【写真】限界セクシー…「トゥナイト2」時代の岡元あつこ。「美少女」だった小学