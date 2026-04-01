通信カラオケJOYSOUNDでは、サウンドクリエイター・Revoが主宰するアーティスト集団・Sound Horizonの7.5th or 8.5th Story BD『絵馬に願ひを!』Full Editionの収録曲48曲を、オリジナルの歌詞テロップ付きカラオケとして一挙配信している。『絵馬に願ひを!』今回配信されるのは、2023年6月にSound HorizonのメジャーデビューAround 15周年を記念して発売された同作の収録曲。『絵馬に願ひを!』Full Editionは、CDでは実現できな