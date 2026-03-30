離婚した父母のどちらが子どもの責任を持つのか。そんな家族の選択肢を広げる新ルールが、いよいよ4月1日から施行される。 離婚後も父母双方が親権を持つことができる「共同親権」の導入を柱とする民法改正。現在は「どちらか一方のみ」に親権を絞る単独親権制だが、これからは話し合いによって共同親権を選択することが可能になる。 もし意見が対立して折り合わなければ、家庭裁判所が仲裁に入って最終的な判断を下すこと