日本のスーパーゼネコンの一角を占める名門企業・大成建設。同社の山内隆司前会長（79）は昨年、名誉顧問の職を突然解かれ、その解雇が不当として同社及び相川善郎社長を相手取って民事訴訟を起こした。この訴訟で山内氏は「企業統治」の現状に疑問を投げかけている。（本文敬称略）【画像】大成建設の社長・会長を歴任した山内隆司氏（右）は、安倍晋三元首相とともに世界を飛び回ってきた◆◆◆不祥事の時こそ働くべし