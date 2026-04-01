クルマの「丸いシール」なぜ無くなった？2026年も4月を迎え、新生活に向けて購入された真新しいクルマが街を走り始める季節となりました。ピカピカの新車が目の前を通り過ぎる時、ふとリアガラスに目をやると、そこにあるはずの「丸いステッカー」が貼られていないことに気がつくかもしれません。【画像】これは貼らなきゃ罰金！ これが新しい「車検ステッカー」です！（27枚）長年、日本の自動車のリアガラスの端っこに鎮座