アメリカのトランプ大統領は、イランでの軍事作戦について「2週間から3週間でイランから去るだろう」と述べ、作戦の目標はほぼ達成されたとの認識を示しました。アメリカのトランプ大統領は先月31日、報道陣の取材に対しイランでの軍事作戦について、「我々は今後2週間から3週間でイランから去るだろう」と述べました。そのうえで今回の軍事作戦の目標について、「ただ一つ、イランが今後も核兵器を保有できないようにすること」だ