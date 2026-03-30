投資についてよくわからなくても、とりあえず分散と長期運用を心がければ、積み立てNISAのハードルは高くない。しかし、60歳を迎えた頃から投資は一気に難しくなる。親からの相続と資産の切り崩しが同時に始まる60代は、お金とどう向き合えばいいのか。資産運用会社社長が回答。※本稿は、実業家の中野晴啓『貯め方・使い方の不安がスッと消える！女子が自分らしく生きるためのお金計画』（翔泳社）の一部を抜粋・編集したものです