Image: Meta Metaは、FacebookとVR部門のReality Labsから約700人の人員整理をすると、CNBCが報じています。もう、メタバースを諦めてAIに方針転換していくことが明確ですね。今年1月も約1,500人の人員整理を実行していましたが、2カ月ほどでさらに減らすことにしたのですね。1月は主に、Quest VRヘッドセットやHorizon Worldsプラットフォームを手がけるReality Labs部門が対象でした。現在Metaの従業員数は全体