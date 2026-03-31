4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入される。信号無視や一時不停止、スピード違反などが反則金の対象となる。 スマホをしながらの運転や閉じた踏切への立ち入り、歩道で歩行者に道を譲らせるためにベルを「チリンチリン」と鳴らすことなど、さまざまな行為が反則金の対象となるため、自転車に乗る人は注意が必要だ。 スマホ見ながらの運転は罰金1万2000円 これまで、自転車の交