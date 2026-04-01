飲酒または薬物運転（DUI・Driving Under the Influence）の疑いを受けている「ゴルフの皇帝」タイガー・ウッズが先月27日（現地時間）に逮捕された際、ポケットから麻薬性鎮痛剤が見つかっていたことが明らかになった。米フロリダ州マーティン郡保安官室が先月31日に公開した報告書によると、当時ウッズが起こした交通事故の現場調査で、痛みの治療に使用されるオピオイド系の白い錠剤2錠がウッズのポケットから見つかったとAP通