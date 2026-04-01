森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦した。序盤からボールを握られた森保ジャパンだったが、23分にワンチャンスをものにする。自陣でボールを奪った三笘薫がドリブルで持ち上がって左サイドへ展開。これを受けた中村敬斗の折り返しを三笘がダイレクトで流し込んで先制点を奪った。後半に入ると、メンバーを入れ替えたイングランドの猛攻を受けるも