タレント・有吉弘行が、言われてイラッとした偏見を明かした。有吉は元日本テレビでフリーアナウンサーだった夏目三久さんとの間に２人の子どもがいる。今年２月にはラジオで第２子が誕生したことを発表したばかりだ。１日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「お父さんって子供の泣き声に気づかないんだってねー。って言われて裁判所行こうと思いましたが、えへへ（笑）で済ませました。１００円ください」と投稿。１万