3月下旬、中央大学キャリアセンター（文系）がXに投稿した内容が波紋を広げている。「【重要】主に27卒の学生へ 就職エージェントによる内定承諾の強要（オワハラ）および不当な金銭請求に関する注意喚起」とするその文書では、数名の学生から悪質な「オワハラ（就職活動終われハラスメント）」の報告が入っていることを伝えている。 【画像】「他社の選考を続けるなら、今の内定を白紙にする」と脅した事例も…中