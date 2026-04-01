タレントのYOUが1日、NHK総合の情報番組『あさイチ』（月〜金曜前8：15）に出演。ユニークな自己紹介を披露。突然の本名告白でスタジオを沸かせた。【写真】YOU、特殊メイクで“老淑女”に変身この日の放送では「言語化トレ！」と題し、自分の思いを言葉で的確に伝える方法を特集。「自己紹介をうまくするには？」というテーマで、YOU、岸井ゆきの、鈴木奈穂子アナウンサーが15秒で自己紹介に挑戦した。トップバッターを務め