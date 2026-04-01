ついに吉高がネトフリに進出！先ごろには、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の全試合を日本国内独占配信し話題になった、動画配信サービス・Netflix（ネトフリ）だが、俳優の吉高由里子（37歳）が主演し、ムロツヨシ（50歳）と共演する新シリーズ（タイトル未定）を制作することが発表された。2人が演じるのは、かつて音楽と運命の恋で結ばれた、いまは離婚間近の1組の夫婦役。結婚から15年で倦怠期を迎え、離婚を決意し