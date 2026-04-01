ハンバーガーチェーン「ロッテリア」の最後の店舗の一つとなった千里中央店が31日夜、惜しまれつつ閉店しました。 【写真を見る】「ロッテリア」大阪府内最後の千里中央店が閉店多くの人に惜しまれながら看板下ろす４月中旬めどに「ゼッテリア」として営業再開へ 31日が最終営業日となった「ロッテリア千里中央店」。 ロッテリアは2023年に外食大手のゼンショーホールディングスが買収