クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』とアニメ『みどりのマキバオー』がコラボレーションしたことが発表された。あわせてコラボ映像が『ウマ娘』公式YouTubeにて公開された。【動画】走れ〜走れ〜！公開された『ウマ娘』＆『マキバオー』コラボ映像2026年はアニメ『みどりのマキバオー』30周年、ゲーム『ウマ娘』5周年、さらに「ウマ年」という記念すべき年。そんなアニバーサリーな年を盛り上げるべく、マ