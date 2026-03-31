東京・池袋のサンシャインシティ内にあるポケモンセンターの女性店員が殺害された事件で３０日、警視庁は殺人容疑で広川大起容疑者の自宅を家宅捜索した。広川容疑者は被害者の元交際相手。過去にストーカー規制法違反の疑いで逮捕された際に、被害者の写真削除を拒んでいたという。警視庁は神奈川県内にある容疑者宅の家宅捜索でパソコンなどを押収した。容疑者と被害者は交際関係にあったが別れることになり、容疑者がスト