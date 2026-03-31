HTB（北海道ローカル）制作の人気バラエティ番組『水曜どうでしょう』の公式ホームページが更新され、「旅に出てます」と“新シリーズ”が狼煙（のろし）を上げたことを伝えた。【動画】『水曜どうでしょう』最新第36弾DVD「懐かしの西表島」の告知映像同番組は、1996年10月にスタートした深夜のバラエティ番組。当時まだ現役の大学生だった大泉洋と後に「ミスター」と呼ばれることとなる演劇人・鈴井貴之をメインキャストとし