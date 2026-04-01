米ワシントンDCの象徴的な場所であるナショナル・モールに、ドナルド・トランプ大統領のトイレ改装への執着を風刺する「黄金の便器“玉座”」が登場した。ワシントン・ポスト（WP）やロイター通信などによると、30日（現地時間）、大理石の台座の上に黄金の便器が置かれた造形物が設置された。この造形物には「王にふさわしい玉座」と題した冷笑的な文言が記された銘板が取り付けられている。銘板には「分断と対立、経済的混乱の時