２０２６年度税制改正関連法が３１日、参院本会議で可決・成立した。４月から暮らしに関わる税制は大きく変わる。所得税課税が始まる「年収の壁」は、１６０万円から１７８万円に引き上げられる。年収に合わせて段階的に減額されている基礎控除は、年収６６５万円まで最大の控除を受けられるようになる。６６５万円を超える人も、物価に連動した分だけ控除額が引き上げられる。財務省によると、年収６００万円の人の減税額は