きょう4月1日から公立小学校の給食費が実質無償化されます。新年度のきょうから公立小学校の給食費が保護者の所得に関係なく、児童1人あたり月額5200円が公費で支援されます。基準額を超える場合は、自治体によって，保護者負担となるところもあります。また、高校授業料無償化の所得制限が4月から撤廃され、全ての高校生に公立の授業料に相当する11万8800円を支給するほか、私立高校に通う生徒への支給額の上限が45万7200円に引き