アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領は「2週間か3週間でイランから去るだろう」と述べ、近く作戦は終了するとの見通しを示しました。アメリカ トランプ大統領「2週間か3週間以内にはイランを去るだろう。我々がいる理由がない」トランプ大統領は先月31日、イランへの攻撃をめぐる今後の見通しについて、「私がやるべきことはイランから去ることだ」と述べたうえで、このように話しました。さら