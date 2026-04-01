「国際親善試合、０イングランド代表−１日本代表」（３１日、英・ロンドン）ＦＩＦＡランキング４位のイングランド代表は１点が遠く、同１８位の日本代表に初黒星を喫した。英メディア「スカイスポーツ」は「ピッチを後にする際、スタンドから大きなブーイングが浴びせられたのは当然のことだろう」と報じた。イングランド代表は２８日にサカ、ライス、マドゥエケ（以上アーセナル）、ストーンズ（マンチェスター・シティー