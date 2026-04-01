サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）は１日、サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表（同４位）との国際親善試合に臨み、１―０で歴史的勝利を飾った。元キー局の人気アナウンサーが現地観戦したことを明かしている。この日、自身のインスタグラムで「ＥｎｇｌａｎｄｖｓＪａｐａｎＳｏｈａｐｐｙｔｏｓｅｅｔｈｅｗｉｎｌｉｖｅ！サッカー、イングランドｖｓ日本の親善試合をウェンブリー