〈《顔写真入手》池袋ポケセン殺人ストーカー男の「学生時代」、嵐5人を撮った監督が明かすメンバーの素顔、電通グループ“新ツートップ”の実績と評判【今週の週刊文春 電子版オリジナル】〉から続く「（広川容疑者は）被害女性との結婚を希望していた。自身の母親には、結婚のために『ちゃんとした仕事に就いた方がいい』と言っていたそうです」（加害者家族を支援する団体の代表）【画像】「ポケモンセンターメガトウキョー」で