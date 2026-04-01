今季、球団史上初のリーグ連覇を目指す藤川球児監督率いる阪神。豊富な戦力で開幕前の順位予想では軒並み優勝と目されるなか、主砲・佐藤輝明（27）とチームの間に亀裂が生じている懸念が浮上した――。【写真】オフに吉田正尚や鈴木誠也の自主トレを見学し“メジャー予備軍”と見られている森下翔太「球団側との問題は全く解決していない」セのペナントレースの大本命である藤川阪神。開幕前のWBCでも大谷翔平（31）ら侍メジ