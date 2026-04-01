【国際親善試合】イングランド代表 0−1 日本代表（日本時間4月1日／ウェンブリー・スタジアム）【映像】ボール奪取から「狙っていた形」でフィニッシュ日本代表のMF三笘薫の一撃に列島が熱狂している。ボール奪取からドリブル、スルーパス、さらにフィニッシュと一人何役もこなしてのゴラッソにはファンも大盛り上がりだ。サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は日本時間4月1日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試