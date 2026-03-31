春になると出番が増えるカーディガン。着回しやすい一方で、つい同じ着こなしになってしまうという声も。そんなときに参考にしたいのが【GU（ジーユー）】スタッフさんの着こなしです。新作カーディガンを使った「春コーデ」は、ちょっとした重ね方や配色の工夫でぐっと垢抜けた印象に。真似するだけでおしゃれに見える着こなしをご紹介します。いつもの着こなしを見直すヒントが見つかるかも。 ほ