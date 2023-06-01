『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版社）は、2025年に発売された朝井リョウさんの小説です。あらすじや読みどころ、本人のコメントなどを紹介します。『イン・ザ・メガチャーチ』あらすじ2025年9月刊行の『イン・ザ・メガチャーチ』で描かれるのは、ファンダム（とりわけ熱いファンの集団）経済です。レコード会社勤務の久保田、大学での居場所が見つからない久保田の娘・澄香、若手俳優のファンダムだった隅川絢子3