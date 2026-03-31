東京・池袋の商業施設で起きた、21歳女性店員刺殺事件。被害者は、かつて「ポケモンセンターで働くことが夢でした」と語っていた。【映像】亡くなった春川萌衣さん（21）現場にいた人は「みんなが叫び声を上げながら外に出て行ったので、その流れに沿うように我々も出てきた。ちょっと振り返りざまに見たら、男っぽいのが1人、レジ辺りで暴れているように見えて。赤い血が付いた店員さんもいた」と話す。目撃した人は「刃物