体重が減れば正義、増えれば悪と思い込む患者さん【漫画】本編を読むアヤ(@aokitajimaru)さんは、看護師のエピソードを基にした漫画を「ナース専科」で連載している。今回紹介する「摂食障害と心のケア」は、過去の誹謗中傷が原因で深刻な拒食症に陥った女性と、彼女を支える看護師の葛藤を描いた作品だ。■体重30キロ未満でICUに運ばれた女性【ナース漫画】「摂食障害と心のケア」010203看護師8年目の夏、ICUに入室してきた20代の