KDDIは2026年3月31日、連結子会社による不適切な取引についての特別調査委員会の調査報告書を公表した。報告書によると、広告代理事業のおよそ99.7%が架空取引によって計上されたものだったという。SNSでは驚きの声が寄せられている。関与した社員は2人、懲戒解雇処分に報告書によると、架空取引はKDDIの連結子会社・ビッグローブとその子会社のジー・プランの広告代理事業で、遅くとも18年8月から、ジー・プランの社員2人によって