2026年4月1日から自転車の交通ルールがさらに厳しくなる。“青切符”制度が導入されることから、自転車利用者も車のドライバー同様、反則金を支払うことになるのだ。113項目にのぼる青切符対象の違反で主なものは前編記事『4月1日から自転車の交通違反に「青切符」導入…対象「113項目」のうち「反則金が高い」違反』で伝えた。さらに利用者たちを悩ませる違反について説明する。死亡事故の42％は歩道で起きている2026年4月1日から