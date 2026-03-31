「ありがとう」「ごめんね」「おめでとう」――。本当は伝えたいのに、ちょっと照れくさくて言えない気持ちってありますよね。そんな想いをそっと届けてくれるのが、ロッテの「ガーナチョコレート」。“チョコは、言葉の代用品。”というコンセプトのもと、チョコに気持ちをのせて伝える新しいコミュニケーションが注目されています。 気持ちを届ける新しいカタチ「チョコは、言葉の代用品。」 ガ