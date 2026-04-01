明治（東京都中央区）が4月1日「エイプリルフール」に、ロングセラーチョコ「たけのこの里」をモチーフとしたタワーマンションの建設を極秘裏に進めてきたと発表しました。【写真】えっ？「たけのこPC」って何だ！？1975年に誕生した「きのこの山」と、1979年に誕生した「たけのこの里」は、長年「きのこ派VSたけのこ派」論争などで争い、これまでに「きのこ・たけのこ総選挙」や「国民投票」など、ユニークなキャンペーンを