生後6か月以内の乳児がかかると重症化する恐れもある「RSウイルス」について、きょう4月1日から妊婦を対象にしたワクチンの定期接種が始まります。「RSウイルス」は、発熱、咳などの症状が出る感染症で、多くは軽症で回復しますが、生後6か月以内にかかると、肺炎など重症化することがあります。赤ちゃんの重症化の予防のため、きょうから、妊娠28週から36週の妊婦を対象にしたワクチンの定期接種が始まります。ワクチンにより母親