財務省＝東京・霞が関防衛力強化の財源とするための増税が4月1日に始まり、第1陣として法人税とたばこ税が上がる。2027年には所得税の増税が控え、直接、間接的に家計に影響を与える。政府は全体で年約1兆3千億円の税収増を見込むが、日本の安全保障環境は厳しさを増しており、防衛費の増額は避けられない見通しだ。さらなる負担増も予想される。法人税は税額から500万円を差し引いた金額に4％を上乗せする。利益が小さい中小