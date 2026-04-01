トランプ米大統領＝3月19日、ワシントン【ワシントン共同】トランプ米大統領は3月31日のNBCテレビの電話インタビューで、イランとの戦闘について「非常にうまくやっている。終結に向かっている」と主張した。米側がイランの軍事能力を壊滅させ、以前より「はるかに理性的」な指導部が前面に立つようになったと成果を誇示した。2月28日のイラン攻撃開始後も、トランプ氏は私邸がある南部フロリダ州で趣味のゴルフを続けている。