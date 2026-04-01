千葉県習志野市の認可保育園「若松すずみ保育園」で、保育士全体の６割にあたる１８人が３月３１日付で一斉に退職したことがわかった。保護者の間で「子どもを預け続けて大丈夫なのか」と動揺が広がり、市は「体制の不備が不適切保育につながる恐れがある」として、園の指導強化に乗り出す。園が保護者向けに開いた説明会には、退職する保育士のうち１３人が出席。人手不足などによる労働環境への不満を園長に訴えたが改善され